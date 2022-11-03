Der Tagesspiegel: «триумфальное возвращение» Нетаньяху сулит нормализацию отношений России и Израиля

На парламентских выборах в Израиле блок праворелигиозных партий, куда входит и политическое объединение экс-премьера Биньямина Нетаньяху, получило большинство голосов, сообщает Der Tagesspiegel. При этом второй по величине силой в коалиции стала партия «Религиозный сионизм». Такая ситуация наделит радикальные силы большим влиянием и серьёзно отразится на внутренней и внешней политике страны, убеждены политологи.

Бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ожидает «триумфальное возвращение», сообщает Der Tagesspiegel. После парламентских выборов его блок праворелигиозных партий получил большинство в кнессете. Такой уверенной победы в еврейском государстве уже многие годы не одерживал ни один политический лагерь, отмечает немецкое издание.

И самым главным победителем стала праворадикальная партия «Религиозный сионизм». Она смогла удвоить количество своих мандатов. Теперь она станет второй по величине силой в правой коалиции. Такая ситуация наделит радикальные силы большим влиянием и серьёзно отразится на внутренней и внешней политике страны.

Уже многие годы так называемый мирный процесс между Израилем и Палестиной существует только на бумаге. Решение «два государства для двух народов» так часто хоронили, что это уже превратилось в клише. И есть опасения, что при правом правительстве ситуация может обостриться. К примеру, глава партии «Мощный Израиль» Итамар Бен-Гвир открыто призывал снять с израильских солдат «оковы» и дать им большую свободу на поле боя.

Не исключено, что Израиль начнёт агрессивнее выступать и в конфликте с Ираном. Нетаньяху и раньше дипломатии в отношениях с Тегераном предпочитал более конфронтационную тактику, выступал с жёсткими речами перед конгрессом США и Генеральной Ассамблеей ООН. И политологи убеждены, что он продолжит это делать. Но военного удара по Ирану ожидать не стоит, ведь экс-премьер и раньше избегал такого шага, грозящего серьёзными последствиями.

Изменений, но несущественных, можно ожидать и в том, как Израиль будет впредь относиться к боевым действиям на Украине. Нетаньяху недавно заявил о желании пересмотреть вопрос о поставках Киеву оружия. А за несколько месяцев до этого обещал, что «восстановит» важные отношения с Москвой. Скорее всего, власти продолжат придерживаться баланса, оказывая гуманитарную помощь Украине и в то же время пытаясь не слишком сильно злить Россию.

Сильнее же всего усиление позиций правых отразится на внутренней политике. В рамках предвыборной кампании партия «Религиозный сионизм» обещала провести реформы судебной системы, ограничив власть Верховного суда, и предоставить политикам больше прав в назначении судей. Также она собирается убрать статью о государственной измене, чтобы, по-видимому, освободить от преследований Нетаньяху.

Эксперты опасаются, что в результате в стране воцарится «тирания большинства», пишет Der Tagesspiegel. Происходящее в Израиле станет и проблемой для Германии. Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич называет себя «гордым гомофобом», а Бен-Гвир, который претендует на пост министра внутренней безопасности, грозится депортировать «в Европу или Африку» всех арабов, которые бросают камни в израильских солдат, а также неугодных депутатов парламента. Конечно, Берлин не оборвёт отношения с Израилем, но в таких условиях «вести бизнес, как обычно», уже не удастся.