Обозреватель Guardian: перенос посольства в Иерусалим нанесёт серьёзный вред британским интересам в регионе

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о желании перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим, что нарушит устоявшийся международный консенсус, убеждён обозреватель The Guardian. Палестинская общественность давно винит Британию в своих нынешних бедах, и такое решение может спровоцировать эскалацию давнего кризиса, уверен автор материала.

После шестидневной войны 1967 года все британские правительства вплоть до кабинета Бориса Джонсона твёрдо придерживались последовательной позиции в отношении палестино-израильского конфликта. Однако сейчас новый премьер-министр Лиз Трасс планирует перенести посольство Великобритании из Тель-Авива в Иерусалим, вопреки международному консенсусу, сообщает The Guardian. Возможно, выход из Евросоюза несколько развязал Лондону руки и теперь его не волнует реакция палестинцев. Как бы то ни было, Трасс стоило бы чаще беспокоиться о глобальном положении страны, на которое такой шаг может напрямую повлиять, ведь до неё на такое решился лишь Дональд Трамп.

Отказ стран размещать дипломатические представительства в Иерусалиме обоснован стремлением к примирению между Израилем и Палестиной и соответствует международному праву и всем резолюциям ООН за последние полвека. Они призывают положить конец израильской оккупации западного берега Иордана, сектора Газы и Восточного Иерусалима, который, по мнению многих, должен быть столицей будущего палестинского государства, сообщается в материале. Несмотря на заявления о стремлении придерживаться политики «двух государств для двух народов», премьер-министр Израиля Яир Лапид всё же хочет, чтобы Израиль получил суверенитет над Восточным Иерусалимом и долиной реки Иордан, а это совсем не те условия, на которые палестинцы могли бы согласиться в ходе возможных переговоров, убеждён автор статьи.

Если британское посольство всё же переедет, про идею о мирном существовании одной столицы для двух государств можно забыть. Её поддерживали израильские лидеры прошлого, кроме того, такой подход отчасти пресекал попытки еврейских националистов незаконно строить новые поселения на западном берегу реки Иордан и других палестинских территориях. Трасс любит представлять себя «наследницей» Маргарет Тэтчер, однако невозможно представить, чтобы та столь поверхностно подходила к этому давнему конфликту, пишет The Guardian, отмечая, что историческая роль Великобритании на Ближнем Востоке налагает на страну обязательство добиваться справедливости для палестинцев. Последние, в свою очередь, винят декларацию Бальфура 1917 года, сулившую «национальный дом для еврейского народа», за свои нынешние страдания.

Вероятно, Трасс хотела бы рассчитывать на скорейшее заключение торговой сделки с Израилем или победу Лапида на выборах, но важно другое: одно лишь её заявление нанесло большой ущерб долгосрочным британским интересам. Возместить его можно, разве что отказавшись от идеи переноса посольства из Тель-Авива, резюмирует автор.