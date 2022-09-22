Grayzone: Зеленский и НАТО мечтают превратить Украину в «большой Израиль»

Украинский лидер Зеленский в послевоенном будущем видит свою страну «большим Израилем» — вооружённым до зубов бастионом США, пишет Grayzone. Аналитический центр при НАТО уже разработал для Украины соответствующую «дорожную карту», в которой конечными выгодоприобретателями будут предприятия американского военно-промышленного комплекса.

Всего через 40 дней после начала специальной военной операции на Украине Владимир Зеленский объявил журналистам, что в будущем видит своё государство «большим Израилем». Собственный прогноз Зеленский озвучил 5 апреля во время общения с журналистами. При этом он отверг идею о нейтралитете Киева в будущих конфликтах между НАТО, ЕС и Россией. По его мнению, Украина никогда не будет похожа на нейтральную Швейцарию, и в его стране «во всех институтах, супермаркетах, кинотеатрах могут оказаться вооружённые люди». Зеленский также убеждён, что на Украине вопрос безопасности будет номером один в ближайшие 10 лет, сообщает Grayzone.

На следующий день один из основных лоббистов этой страны в Демократической партии США обнародовал статью с анализом соответствующих методов. Атлантический совет* (полуофициальный аналитический центр блока НАТО) в качестве плана для гипермилитаризованной Украины предложил вариант «государства апартеида». Автором инициативы выступил Даниэль Шапиро, бывший посол США в Тель-Авиве при президенте Обаме, а ныне консультант по разведывательным технологиям, пишет Grayzone.

В подготовленном документе утверждается, что общего у двух «сражающихся» стран гораздо больше, чем может показаться. Александр Хейг (экс-госсекретарь США) однажды назвал Израиль самым крупным американским плавучим аэродромом, который к тому же непотопляем. Шапиро видит Украину гипермилитаризованным бастионом Североатлантического союза, национальная идентичность которого будет определяться способностью демонстрировать военную мощь США против России, отмечает Grayzone.

Даже призывая Зеленского поддерживать «активное оборонное партнёрство», Шапиро одновременно преуменьшил роль иностранной помощи в сохранении колониально-поселенческих императивов Израиля. По его мнению, «единственный принцип» в основе доктрины безопасности Тель-Авива заключается в том, что Израиль будет защищать себя сам, не полагаясь на кого-либо ещё. В советах Зеленскому Шапиро также подчеркнул, что «Украине необходимо будет модернизировать разведслужбы» по примеру Израиля, который активно инвестировал в соответствующие возможности, чтобы обеспечить себя средствами обнаружения и сдерживания врагов, а по необходимости, и нанесения упреждающего удара, сообщает Grayzone.

Вероятно, член Атлантического совета Шапиро не случайно опубликовал рекомендации превращения Украины в полицейское государство израильского образца. Если Украина однажды станет неприступным бастионом, который они с Зеленским себе придумали, спонсоры аналитического центра НАТО из ВПК США получат колоссальную выгоду, заключает Grayzone.

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.