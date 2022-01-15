Times: закат политической карьеры — Нетаньяху идёт на сделку в деле о коррупции

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается заключить сделку с главной прокуратурой в заведённом против него деле о коррупции, сообщает Times. Он готов признать вину по двум пунктам дела, но только при условии, что обвинения во взяточничестве против него будут сняты. В результате он сможет избежать тюремного заключения, отделавшись шестью месяцами общественных работ и штрафом. Вот только вернуться в политику 72-летний обвиняемый скорее всего уже не сможет, рассказывает британское издание.
Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал переговоры с главным прокурором страны по поводу досудебной сделки в заведённом против него коррупционном деле, сообщает Times. Ему выдвинуто три отдельных обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. По имеющейся информации, он получил подарков в виде драгоценностей, шампанского и сигар на общую сумму, превышающую £150,000, а также договаривался с владельцами СМИ о положительном освещении своей деятельности в обмен на изменение регулирования со стороны государства.
Адвокаты Нетаньяху вышли на связи с главным прокурором Израиля Авихаем Мандельблитом, который должен выйти на пенсию через две недели, чтобы заключить с ним сделку. В рамках неё экс-премьер признает вину по двум пунктам дела. В обмен будет прекращено судебное разбирательство по третьему пункту, а также обвинению во взяточничестве. Таким образом он сможет избежать тюремного заключения и вместо этого получит шесть месяцев общественных работ и заплатит существенный штраф.
Нетаньяху также настаивает на том, чтобы его действия не расценивались как преступление против нравственности, ведь в таком случае он может быть отстранён от общественной деятельности на семь лет. Но в главной прокуратуре дали чётко понять, что не пойдут на компромисс в этом вопросе. Так что для 72-летнего обвиняемого эта сделка может стать концом его политической карьеры, заключает Times.
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