N-TV: «эту границу нельзя пересекать» — Шольц призвал Россию исключить применение ядерного оружия на Украине

17:26 В Калининграде погиб российский геймдизайнер Андрей Кузьмин Российский геймдизайнер Андрей «KranK» Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде, о смерти 51-летнего деятеля игровой индустрии сообщили в издательстве VG Limited.

17:22 В городе Косовска-Митровица начался мирный протест против притеснения со стороны Приштины В городе Косовска-Митровица на севере непризнанного Косова начался митинг «Это Сербия» — мирный протест против притеснения со стороны Приштины.

17:21 Валиева заявила, что надеется выступить на прыжковом турнире в Петербурге Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о ближайших планах.

17:16 Депутат Белик: Евросоюз не должен превращаться в колонию Соединённых Штатов Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что стратегические интересы Европейского союза не должны следовать только выгоде Соединённых Штатов, именно поэтому ЕС необходимо проявить инициативу, чтобы урегулировать украинский кризис мирным путём.

17:15 Daily Mail: власти Британии могут урезать объём помощи украинским беженцам Власти Великобритании могут значительно урезать объём помощи украинским беженцам на фоне большого дефицита британского бюджета. Об этом пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.

17:10 ПСЖ обыграл «Лорьян» в матче Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» в гостях нанёс поражение «Лорьяну» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.

17:07 Гол Магальянса принёс победу «Арсеналу» в матче АПЛ с «Челси» «Арсенал» переиграл «Челси» в лондонском дерби в рамках 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

17:03 В Минздраве Херсонской области сообщили о ранении жителя при взрыве в подъезде дома В результате взрыва в подъезде дома в Херсонской области один человек получил ранение, сообщили в региональном Минздраве.

17:00 Булыкин считает, что Дзюбе стоит выбрать для продолжения карьеры российский клуб Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что Артём Дзюба для продолжения карьеры должен вернуться в Россию.

16:55 Булыкин не знает, почему Монтелло не дал Дзюбе проявить себя в «Адана Демирспор» Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин предположил, почему нападающий Артём Дзюба получал мало игрового времени в турецком «Адана Демирспор».

16:54 «Рёнхап»: в Сеуле в результате схода поезда с рельсов пострадали 30 человек По меньшей мере 30 человек получили ранения в результате схода поезда с рельсов в Сеуле, сообщает агентство «Рёнхап».

16:51 В Херсоне после теракта временно пропали электроэнергия и водоснабжение После теракта на ЛЭП пропали электроэнергия и водоснабжение в Херсоне и ещё в ряде районов Херсонской области, сообщила региональная администрация.

16:45 Дуда заявил, что Польша больше не намерена идти на уступки Брюсселю по вопросу реформ Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава больше не намерена идти на уступки Европейской комиссии по вопросу проведения реформ.

16:42 На юге Авдеевки артиллеристы поразили позиции ВСУ при взаимодействии БПЛА и «Рапиры» На южной окраине Авдеевки в ДНР артиллеристы 1-й Славянской бригады поразили позиции украинских военных при взаимодействии беспилотника и противотанкового оружия МТ-12 «Рапира».

16:37 «Торино» с Миранчуком проиграл «Болонье» в матче Серии А «Торино» в гостях потерпел поражение от «Болоньи» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

16:30 Губерниев: Дзюбе стоит попробовать себя в первенстве Абхазии или любительской лиге Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

16:25 Патриарх Кирилл: Россия сталкивается с опасностями для её существования Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в настоящий момент Россия сталкивается с трудностями и опасностями для её существования.

16:24 Валиева выиграла этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани Камила Валиева завоевала золотую медаль третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

16:20 Булыкин: Дзюба ушёл из «Демирспора» из-за недостатка игрового времени Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

16:19 В Костроме арестована директор фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе В Костроме суд заключил под стражу на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу сгоревшего кафе «Полигон».

16:15 Колыванов — об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»: пусть руки не опускает, ищет команду Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

16:10 В Херсонской области из-за теракта на ЛЭП обесточено десять населённых пунктов В результате теракта на ЛЭП Берислав — Каховка без света остался Херсон и ещё девять населённых пунктов Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

16:01 Гол Тикнизяна в добавленное время спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ с «Уралом» Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

16:00 Организатор заявил об участии более 50 тысяч человек в протесте в Кишинёве Представитель партии «Шор» Дину Цуркану, один из организаторов протеста в Кишинёве, заявил, что полиция заблокировала путь на площадь более 50 тыс. участников протеста.

15:54 В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из «Града» Украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике шесть ракет из РСЗО «Град».

15:51 Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

15:46 Защитнику «Факела» Суслову сломали ребро в матче с «Краснодаром» В воронежском «Факеле» сообщили о состоянии здоровья защитника Кирилла Суслова после столкновения с форвардом Джоном Кордобой в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

15:42 Citizen: в результате крушения самолёта в Танзании погибли по меньшей мере три человека По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолёта в Танзании, сообщила местная газета Citizen.

15:30 «Херсоноблэнерго»: в Херсоне пропало электричество Во всех районах Херсона нет электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Херсоноблэнерго».

15:29 Агент Чистякова: мы пока не начинали поиск нового клуба Андрей Талаев, агент Дмитрия Чистякова, прокомментировал новость, что защитник выведен из основного состава петербургского «Зенита».

15:21 Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности России на следующей неделе Российский лидер Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности России на следующей неделе.

15:13 Чистяков выведен из основного состава «Зенита» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды из Санкт-Петербурга.

15:12 Журналист The Jerusalem Post Клейн обратил внимание на свастику на рюкзаке солдата ВСУ Журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн опубликовал фото, на котором у бойца ВСУ на рюкзаке была нашивка с нацистской символикой.

15:07 Промоутер Бивола — о возможном бое с Бетербиевым: есть много нюансов Андрей Рябинский, промоутер чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, высказался о возможном поединке с Артуром Бетербиевым, который владеет поясами WBC, IBF и WBO.

15:03 В МО России сообщили об уничтожении 120 ракет к HIMARS на украинском складе в ДНР Вооружённые силы России нанесли удар по украинскому складу оружия, в результате чего уничтожено 120 ракет к HIMARS, а также 250 ракет к РСЗО «Смерч» в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

15:00 Дрозд заявил, что дуэту важно мнение окружающих в начале совместного пути Павел Дрозд, выступающий в паре с Елизаветой Шанаевой, поделился эмоциями после выступления на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

14:50 Пасечник и Некрасов объяснили падение на Гран-при России технической ошибкой Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Максим Некрасов оценили своё выступление на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

14:49 Нарышкин: есть основания считать, что сообщение Трасс связано с ЧП на «Северных потоках» Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал информацию по поводу возможного сообщения бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс после теракта на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

14:43 Попавшая в шлюз дамбы Каховской ГЭС ракета не нанесла критических разрушений Украинская ракета из РСЗО HIMARS, которая попала в шлюз дамбы Каховской ГЭС, не нанесла критических разрушений. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.

14:41 Большунов пропустит спринтерскую гонку в Ханты-Мансийске Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревновании «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

14:34 Данни: «Спартак» не имеет шансов обогнать «Зенит» в борьбе за победу в РПЛ Трёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Мигель Данни оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

14:31 The Observer: Джонсон отказался от борьбы за пост премьера ради доходов от мемуаров Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал бороться за пост британского премьера, чтобы не потерять доход от выступлений и продажи своих мемуаров. Об этом пишет The Observer.

14:26 Морозов и Нарижный выиграли этап Гран-при России в Казани в танцах на льду Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный завоевали золотые медали в танцах на льду на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

14:20 Дрозд назвал Бетербиева серьёзной угрозой для Бивола из-за дикой ударной мощи Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд оценил расклад сил в возможном бою чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, который владеет поясами WBC, IBF и WBO.

14:13 В МО России сообщили о ликвидации наёмников из США и Польши в районе Красного Лимана ВКС России в районе Красного Лимана ликвидировали высокоточным оружием до 100 боевиков националистических формирований, а также около 40 иностранных наёмников, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании и Польши.

14:08 В Красноярском крае три человека погибли после опрокидывания аэролодки Спасатели обнаружили тела трёх человек в кабине перевернувшейся аэролодки «Пиранья» в акватории Саяно-Шушенского водохранилища в Красноярском крае. Об этом сообщили в МЧС России.

14:06 МО России: ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС Украинская армия продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.

14:04 Ступак пропустит соревнования по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит соревнования «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

13:59 Колосков считает, что Дзюбе пора завершить карьеру Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».