Рябков: в Каире пройдёт заседание консультативной комиссии России и США по ДСНВ
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Эта информация соответствует действительности. Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с COVID-ограничениями, будет проведено в очном формате», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Он уточнил, что заседание комиссии продлится около недели.
«Возобновление инспекций по ДСНВ — это один из множества вопросов в повестке дня предстоящего мероприятия», — рассказал Рябков.
Ранее в Госдепе заявили, что в ближайшем будущем состоятся переговоры с Россией по ДСНВ.