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Рябков: в Каире пройдёт заседание консультативной комиссии России и США по ДСНВ

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Заседание двусторонней консультативной комиссии представителей России и США по Договору о СНВ пройдёт в конце ноября — начале декабря в Каире.
Рябков: в Каире пройдёт заседание консультативной комиссии России и США по ДСНВ
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Эта информация соответствует действительности. Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с COVID-ограничениями, будет проведено в очном формате», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он уточнил, что заседание комиссии продлится около недели.

«Возобновление инспекций по ДСНВ — это один из множества вопросов в повестке дня предстоящего мероприятия», — рассказал Рябков.

Ранее в Госдепе заявили, что в ближайшем будущем состоятся переговоры с Россией по ДСНВ.

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