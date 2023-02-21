Приостановка участия в СНВ и «чёткое предупреждение Америке»: CNN о послании Путина Федеральному собранию

Популярное
-
Das Erste: Мюнхенская конференция разочаровала — много разговоров об оружии и мало о мире Das Erste
-
Newsweek: «Украина не 51-й штат!» — конгрессвумен Грин пригрозила Байдену импичментом за помощь Киеву Newsweek
-
CBS: после крушения поезда с химикатами в Огайо местные жители испытывают к властям гнев и недоверие CBS NEWS
-
Die Zeit: госслужащие Германии грозят расширить забастовки, добиваясь повышения зарплаты Die Zeit
-
SRF: «глобальный Юг» разочарован Западом, признающим только свои проблемы SRF
-
«Решили подмять под себя Германию» — аналитик Press TV объяснил, почему США напали на «Северные потоки» Press TV
-
N-TV: Орбан не считает Россию угрозой для Европы N-TV
-
Le Journal du Dimanche: пенсионная реформа обрушила рейтинг Макрона до трёхлетнего минимума Le Journal du Dimanche
INFOX.SG
-
В США заявили, что не видят причин менять готовность ядерных сил из-за решения России
В Госдепе США сообщили, что не видят причин менять готовность ядерных сил на фоне решения России по приостановке участия в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
-
В МИД России вызван посол Бангладеш в Москве Ахсан
Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан вызван в МИД России.
-
Мантуров спрогнозировал рост спроса на российское высокотехнологичное оборудование
Зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров спрогнозировал рост спроса на российское высокотехнологичное оборудование благодаря введению соответствующих налоговых льгот.
-
Эксперт Журавлёв прокомментировал ситуацию с недвижимостью в России
Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в настоящее время на рынке наиболее востребованы квартиры небольшого метража.
-
АТОР: туроператоры России подали необходимые документы для безвизовых поездок в Китай
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что российские туроператоры подали документы для возобновления безвизовых поездок в Китай.
-
Калининградская область получит почти 400 млн рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году
В Калининградскую область на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году направят 393,2 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
-
Капитан «Челси» Аспиликуэта выписан из больницы
Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта был выписан из больницы после получения травмы в матче 24-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1).
-
Экс-замглавы разведки НАТО: Путин не обращался к противникам России в своей речи
Бывший замглавы разведки НАТО Ярослав Стружик выразил уверенность, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию также обращался и к другим странам мира, которые или поддерживают Москву, или относятся к ней нейтрально.
-
Росморречфлот заявил, что сухогруз Seamark затонул
Росморречфлот заявил, что сухогруз Seamark, который разломился в районе Новороссийска на две части, затонул.
-
В Минпромторге допустили увеличение кредита по промышленной ипотеке до 2 млрд рублей
В Минпромторге России допустили возможность увеличить размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки до 2 млрд рублей.
-
СМИ: Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде
Иракская федерация футбола отправила приглашение сборной России для проведения товарищеского матча в Багдаде.
-
Сафонов: тема с Акинфеевым меня просто вымораживает, у меня своя дорога
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к сравнению с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.
-
Силуанов высказался о планах по федеральному бюджету
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что планы по дефициту федерального бюджета в 2% ВВП сохраняются, несмотря на инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.
-
Счётная палата анонсировала рассмотрение вопросов по субсидиям для авиакомпаний России
Счётная палата рассмотрит вопросы, связанные с формированием и расходованием субсидий российских авиакомпаний, в том числе субсидий на развитие региональных перевозок.
-
Госсекретарь США Блинкен разочарован решением России приостановить участие в ДСНВ
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает разочаровывающим решение России приостановить участие в ДСНВ.
-
Депутат Шаманов: Украина вряд ли сохранится как государство
Маловероятно, что Украина сохранится как государство, поскольку неофашизм стал центром её политики, заявил депутат Госдумы, генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов.
-
Директор Заворотнюк отказалась комментировать сообщения СМИ о выписке актрисы из клиники
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова в беседе с RT отказалась комментировать сообщения СМИ о выписке актрисы из онкологической клиники.
-
Росавиация заявила об увеличении числа транзитных полётов через Россию
Росавиация отмечает увеличение количества транзитных полётов через Россию, авиакомпании Юго-Востока и Азии постепенно наращивают объёмы перевозок.
-
Даниелян подтвердил информацию, что заменит Коляду в финале Гран-при России
Российский фигурист Артур Даниелян подтвердил своё участие в финале Гран-при России.
-
Путин обновил состав комиссии по обеспечению участия России в G20
Российский лидер Владимир Путин обновил состав комиссии по обеспечению участия России в G20.
-
Кулеба заявил о достижении соглашения между Киевом, НАТО и ЕС о поставках оружия
Украина, НАТО и ЕС договорились о налаживании координации для обучения украинских военных в западных странах, а также достигли соглашения по производству и поставкам западного вооружения и боеприпасов для ВСУ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
-
Вяльбе: в FIS дали понять, что скучают по российским лыжникам
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на появление Натальи Непряевой и Александра Большунова в проморолике Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
-
Медведев объяснил приостановку Россией ДСНВ бездарной антироссийской политикой США
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка российской стороной ДСНВ-III является результатом бездарной антироссийской политики США.
-
Литва отказалась от сессии ПА ОБСЕ из-за участия в ней России
Литва отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене из-за того, что на мероприятие приедут российские представители, сообщила журналистам глава литовской делегации Вилия Алекнайте-Абрамикене.
-
Боррель: решение России по ДСНВ разрушает систему международной безопасности
Решение России приостановить участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) разрушает систему международной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
-
В МЧС России подтвердили гибель одного из членов экипажа затонувшего сухогруза Seamark
Один из моряков сухогруза Seamark, который потерпел бедствие возле Новороссийска, скончался, сообщили в МЧС России.
-
Столтенберг: НАТО обеспокоено возможностью поставок Китаем оружия России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России.
-
Клаудиньо считает, что матч с «Волгой» будет непростым для «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от матча с «Волгой» в рамках 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.
-
Новак: обсуждается необходимость ввода ответных мер на потолок по нефтепродуктам
Российские министерства и компании на данный момент обсуждают вопрос о необходимости введения ответных мер на потолок цен на нефтепродукты, заявил вице-премьер России Александр Новак.
-
В Московской области планируют отремонтировать 63 школы в 2023 году
В Московской области в 2023 году намерены отремонтировать 63 школы по президентской программе. Соответствующие работы обещают завершить до 1 сентября 2023 года.
-
«Зенит» оформил необходимые документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо
«Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильцами Малкомом и Клаудиньо гражданства Российской Федерации.
-
Власти Румынии приняли решение приостановить деятельность российского культурного центра
В Румынии приняли решение приостановить деятельность Российского центра культуры и науки. Об этом заявили в пресс-службе румынского МИД.
-
В Удмуртии выявили 145 новых случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии за минувшие сутки подтвердили 145 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее выявили 135 случаев.
-
В Нижегородской области приобретут около 500 квартир для детей-сирот в 2023 году
В Нижегородской области около 500 квартир приобретут для детей-сирот в текущем году.
-
В Оренбурге пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества
В Оренбурге учреждения культуры представили программу мероприятий ко Дню защитника Отечества.
-
Сенатор Ковитиди прокомментировала послание президента России Федеральному собранию
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
-
Блинкен заявил о готовности США говорить с Россией об ограничении вооружений
США по-прежнему готовы в любое время говорить с Россией об ограничении вооружений, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
-
Дни Эрмитажа в Казани пройдут 21—23 февраля
В центре «Эрмитаж-Казань» семинар «Инклюзивные практики в музее. Опыт Государственного Эрмитажа и его спутников» состоится 21—23 февраля.
-
Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российская сторона не давала гарантий безопасности президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев.
-
Музеи Подмосковья подготовили программы по случаю Дня защитника Отечества
В музеях Московской области по случаю праздника Дня защитника Отечества 23 февраля проведут квесты, викторины, мастер-классы, концерты и тематические экскурсии.
-
Диетолог Соломатина напомнила о тонизирующих свойствах корицы и сухофруктов
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые обладают тонизирующими свойствами и могли бы заменить кофе. В их числе корица, сухофрукты, орехи.
-
В Кирове пройдут гулянья по случаю Масленицы 26 февраля
На 28 открытых площадках Кирова 26 февраля пройдут концерты, игры и конкурсы.
-
Тарасова не верит, что Костомаров перенёс инсульт
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова случился инсульт.
-
Пушилин отметил важность создания фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших
Врио главы ДНР Денис Пушилин в разговоре с RT отметил, что для Донбасса важно создание фонда по поддержке военнослужащих, о котором заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
-
«Матч ТВ»: ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта
В ближайшее время Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует рассматривать вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.
-
Спасены все 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска
Все 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, подняты на спасательные суда.
-
Генсек: НАТО должно обеспечить гарантии безопасности Украины после окончания конфликта
НАТО должно подготовить долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
-
Кулеба заявил, что Киев изучит мирный план Китая по Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР, член политбюро Ван И поделился с Киевом ключевыми пунктами мирного плана. Киевские власти намерены изучить этот план и сделать выводы, отметил глава МИД.
-
Сальдо сообщил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию из Херсона
Украинские военные проводят принудительную эвакуацию из Херсона, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
-
Четыре члена экипажа потерпевшего у Кубани крушение сухогруза обнаружены живыми
Четыре члена экипажа потерпевшего у берегов Краснодарского края крушение сухогруза обнаружены живыми, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.