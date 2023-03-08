В Госдепе назвали смехотворными подозрения в причастности США к подрыву «Северных потоков»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга назвал смехотворными подозрения в причастности Соединённых Штатов к подрыву «Северных потоков».

«Сообщения о том, что правительство США имеет какое-либо отношение к подводным взрывам на трубопроводах «Северный поток», являются смехотворными», — цитирует его ТАСС.

Прайс добавил, что расследования в связи с диверсиями проводятся ФРГ, Данией и Швецией.

Отвечая на вопрос, отвергает ли он данные газеты The New York Times о том, что подрывы трубопроводов могла осуществить проукраинская группировка, Прайс отметил, что ничего не исключает и не подтверждает.

Он предложил не забегать вперёд до окончания расследования.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, США и Британия используют метод управляемых утечек в деле вокруг «расследования» терактов на «Северных потоках», как это уже было много раз.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, акционеры «Северных потоков» должны настаивать на проведении прозрачного расследования.

Он отметил, что российскую сторону всё ещё не допускают до следствия.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.