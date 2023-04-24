«Злоупотребляют своим положением»: США отказали в выдаче виз российским журналистам

США не выдали визы российским журналистам, которые должны были освещать работу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании СБ ООН. Об этом сообщили в МИД РФ. В постпредстве РФ при Организации Объединённых Наций заявили, что действия Вашингтона нарушают международные обязательства, которые США взяли на себя, разместив на своей территории штаб-квартиру ООН. Москва пообещала принять ответные меры в отношении Вашингтона. Ранее США и другие западные страны неоднократно препятствовали работе российских дипломатов на различных международных площадках. По мнению аналитиков, таким образом Запад пытается оказать психологическое давление на участников делегаций из РФ и изолировать Москву на международной арене.

Вашингтон нарушил свои международные обязательства, не выдав визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе поездки в США. Об этом говорится в заявлении российского постпредства при ООН.

«В очередной раз нарушив свои обязательства, вытекающие из Соглашения о центральных органах ООН, США не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел С.В. Лаврова в Нью-Йорк для участия в ключевых мероприятиях в рамках российского председательства в Совете Безопасности ООН», — говорится в заявлении, размещённом на сайте постоянного представительства.

В постпредстве подчеркнули, что российская сторона соблюла все «соответствующие формальности и сроки, включая наличие ооновской аккредитации».

«Рассматриваем данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом. Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации», — заявили в ведомстве.

Как отметили в постпредстве, Москва рассчитывает, что «руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя».

Впрочем, в офисе официального представителя Генсека ООН пока отказываются комментировать действия США.

Напомним, 23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Вашингтон не выдал визы российским журналистам, которые должные были сопровождать Сергея Лаврова в Нью-Йорк, где он 24 и 25 апреля примет участие в работе СБ ООН в рамках председательства России в этой организации.

Заседание СБ ООН

globallookpress.com

© Xie E/XinHua

«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим». Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

«Игра на нервах»

Ситуацию с невыдачей виз россиянам прокомментировал и Сергей Лавров. По его словам, действия США объясняются слабостью Вашингтона.

«Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что на этот раз с учётом внимания, привлечённого к их безобразному поведению, всё будет иначе. Я ошибался. Страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила и сделала глупость, показав, чего стоят на самом деле её клятвенные заверения о защите свободы слова и доступа к информации», — приводит слова Лаврова Telegram-канал МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

globallookpress.com

© MFA Russia

В разговоре с журналистами министр отметил, что в этих условиях российской делегации придётся «прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества и общественности».

«Старайтесь отслеживать то, что мы там будем делать, и через свои каналы эту правду распространять. Убеждён, что к ней будет проявлен гораздо больший интерес во всём мире, чем к той процеживаемой информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям и читателям наши западные коллеги. Самое главное — будьте уверены, что мы это не забудем и не простим», — сказал он, обращаясь к представителям российских СМИ.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал действия Вашингтона «игрой на нервах».

«Это игра на нервах. Это издевательство. Это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать... Это вопреки тому, что нам давались заверения, что визы на подходе, вот-вот, с минуты на минуту они будут выданы. Всё это враньё, это откровенная ложь. Она не красит страну, принимающую у себя, на своей территории, штаб-квартиру ООН», — сказал дипломат.

Сергей Рябков также заверил, что Москва не оставит действия Вашингтона без ответа.

«Я подчёркиваю: мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят», — заявил замминистра.

По мнению заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, США препятствуют работе российских дипломатов и журналистов для оказания «психологического давления» на РФ.

«Таким образом США оказывают психологическое давление на российских дипломатов. При этом Штаты, конечно, злоупотребляют своим положением страны, на территории которой располагается штаб-квартира ООН. Ведь присутствие всемирной организации накладывает на них определённую ответственность перед мировым сообществом. Существует порядок работы ООН, который они сегодня нарушают в собственных интересах и интересах поддерживающих их стран», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Вашингтон препятствует работе российских журналистов, чтобы не допустить объективного освещения работы СБ ООН во время председательства РФ, считает сенатор Константин Долгов.

«Это очередное грубейшее нарушение Вашингтоном своих обязательств перед международным сообществом, перед ООН. Делают они это, потому что боятся объективного освещения нашего председательства в Совете Безопасности ООН», — сказал Долгов в комментарии RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что действия США нацелены на сдерживание РФ.

«Это делается для того, чтобы показать, что они сдерживают Россию, что делегации из РФ будет обеспечен очень холодный приём. Они об этом ранее говорили открыто», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

«Отражение общей линии Вашингтона»

Стоит отметить, что это не первый случай, когда США отказывают в выдаче виз российским представителям для работы во всемирной организации.

4 мая 2022 года первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США не выдали визы двум из трёх российских делегатов, которые должны были принять участие в заседании комитета ООН по информации.

Штаб-квартира ООН

Legion-Media

© Rüdiger Wölk

21 июля 2022 года Мария Захарова сообщила, что США отказали в выдаче визы спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и нескольким членам российской делегации, направлявшимся для участия в заседании рабочей группы открытого состава по информационной безопасности ООН.

А в сентябре 2022 года стало известно, что США не выдали визу главе МВД России Владимиру Колокольцеву для участия во встрече глав полицейских служб всемирной организации.

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Аналогичным образом поступали и некоторые другие западные страны, на территории которых проводились международные форумы. Так, летом 2022 года правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме.

В сентябре Румыния, где проходила конференция Международного союза электросвязи, аннулировала уже выданные визы 14 членам российской делегации, а в ноябре Франция не дала разрешение на въезд в страну представителям российского МИД, которые собирались посетить мероприятие по линии ЮНЕСКО в Париже.

По словам аналитиков, подобные действия являются частью политики Запада по изоляции России.

«Эта линия направлена на то, чтобы изолировать нас. Но эти усилия абсолютно бесплодны, потому что нереально изолировать самую большую страну на Земле. Подавляющее большинство государств развивают с нами нормальные отношения. Готовится множество совместных проектов, идёт политика полного отхода от расчётов в долларах в пользу расчётов за нефть и газ в национальных валютах», — отметил Константин Долгов.

По мнению экспертов, в том же контексте стоит рассматривать и недавнее решение властей ФРГ выслать из страны российских дипломатов. Страны Запада под давлением США фактически свели сегодня любые контакты с РФ к нулю, считает Константин Долгов.

«Западные страны по команде из Вашингтона практически свели на нет дипломатические отношения с Москвой. Волны изгнания наших дипломатов под совершенно надуманными предлогами — это отражение общей линии США на полное разрушение отношений между Западом и Россией. Это их выбор, причём выбор именно правительств западных стран, а не народов. Но такой подход уже оборачивается очень серьёзными экономическими и политическими потерями для самого Запада», — заключил эксперт.