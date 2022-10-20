«Вопросы по-прежнему остаются»: Россия в ООН призвала прояснить ситуацию с военно-биологической деятельностью США

Россия, Куба, Китай и ряд других стран призвали прояснить ситуацию с военно-биологической деятельностью США на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было обнародовано по итогам консультативного совещания участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало о масштабной военно-биологической деятельности США на Украине. По словам аналитиков, Вашингтон создаёт подобные лаборатории для исследования военных технологий. Эксперты отмечают, что такие объекты представляют большую опасность.

В ООН группа стран с участием России призвала прояснить ситуацию с военно-биологической деятельностью США на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам консультативного совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию, ставшую причиной созыва российской стороной консультативного совещания по статье V КБТО», — отмечается в заявлении.

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В документе в связи с этим предлагается «задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи VI Конвенции» для прояснения вопроса о военно-биологической деятельности США.

Напомним, ст. 6 КБТО предусматривает возможность обращения стран — участниц конвенции в Совет Безопасности ООН в случае, если другое государство нарушает свои обязательства в этой сфере.

Кроме того, данная статья обязывает станы-участницы «сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом Безопасности в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций на основании жалобы, полученной Советом».

Помимо РФ, данное заявление поддержали Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия.

«Изучение и модификация особо опасных патогенов»

Подробности о сети американских биолабораторий сообщал в мае замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов. Причём места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают, добавил он.

«Имеется ряд подозрительных совпадений, которые обнаруживаются при накладывании двух карт — мест расположения американских закрытых биолабораторий и зон возникновения выявляемых нами новых эпидемических угроз», — заявил Венедиктов.

Он также напомнил, что, согласно Конвенции ООН, ни одна страна не имеет права на создание и хранение биологического оружия.

При этом США выпустили ряд законодательных актов, «как бы снимающих с Вашингтона всякую ответственность» в этом вопросе, заявил Александр Венедиктов.

«Например, Патриотический акт, принятый в 2001 году, отменяет ограничения по обращению с патогенами, если такую работу санкционировало правительство», — пояснил замсекретаря Совбеза.

Ещё одним таким документом является Национальная стратегия борьбы с биологическими угрозами, утверждённая в 2009 году президентом США Бараком Обамой. По словам Венедиктова, она «закрепляет отказ США от проверок выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН».

«Поскольку биологические и бактериологические эксперименты — это всегда опасно, американцы предпочитают, чтобы от возможных утечек страдал кто угодно, только не жители США. Поэтому создают лаборатории по изучению и модификации особо опасных патогенов в странах, которые им «не жалко» — и которые готовы, как Украина, целиком раскрыть свой научно-технический комплекс в знак так называемой приверженности ценностям НАТО», — отметил замсекретаря Совбеза.

Ранее, в апреле 2022 года, схожие данные приводил на неформальном заседании СБ ООН начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, высокая активность США по созданию биолабораторий наблюдается на территориях государств, которые граничат с Россией и Китаем.

«Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США», — заявил он.

В сентябре на брифинге после консультативного совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве Кириллов заявил, что делегация США в Женеве признала факт проведения на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

«Получены документальные доказательства»

Напомним, ранее российские власти сообщали, что США развернули на постсоветском пространстве обширную сеть биолабораторий. Одним из наиболее крупных центров размещения таких объектов стала в последние годы Украина.

О деятельности американских биолабораторий на украинской территории неоднократно информировало Минобороны РФ.

Так, 7 марта начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что во Львове, в Харькове и Полтаве более 30 лабораторий проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

При этом в Харькове и Полтаве велись работы с возбудителями дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии. Кириллов добавил, что заказчиком проводимых работ являлось управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA).

Здание Пентагона

AP

© Charles Dharapak, File

Позднее Кириллов также обнародовал информацию о том, что Пентагон на Украине интересовался насекомыми-переносчиками, которые способны распространять особо опасные инфекции. По его словам, МО РФ проанализировало материалы, которые подтверждают факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей, в том числе с блохами и клещами.

Кроме того, он рассказал о проекте Р-781, в рамках которого в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. Он обратил внимание на то, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России — в районах черноморского побережья и на Кавказе.

Кириллов добавил, что проект реализуется с привлечением не только украинских объектов, но и подконтрольной Пентагону грузинской биолаборатории в сотрудничестве с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.

Один из слайдов, показанных МО РФ на брифинге о биолабораториях США

© Министерство обороны РФ

В другом проекте под названием UP-4 изучалась возможность распространения особо опасных инфекций с помощью мигрирующих птиц, маршруты которых пролегают в том числе через территорию России. Программа реализовывалась с участием США и лабораторий из Киева, Харькова и Одессы.

В том же месяце официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в биологических лабораториях на территории Украины проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Стоит отметить, что в марте по инициативе РФ было созвано заседание Совбеза ООН по вопросу биолабораторий на Украине.

«Мы созвали сегодняшнее заседание, поскольку в ходе проведения Россией специальной военной операции на Украине вскрылись поистине шокирующие факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при поддержке Минобороны США», — заявил тогда российский постпред при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя

AFP

© Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Дипломат подчеркнул, что США отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине. По его словам, это означает, что Вашингтону есть что скрывать.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на том заседании отказалась признавать, что биолаборатории на Украине, курируемые Пентагоном, занимались вопросами создания биологического оружия. По утверждениям дипломата, работа украинских лабораторий якобы была направлена только на сферу здравоохранения.

При этом за несколько дней до заседания в СБ ООН замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в сенате признала наличие биолабораторий на Украине и сообщила о том, что Вашингтон предпринимает усилия, чтобы содержащиеся на этих объектах материалы не попали в руки российских сил.

В последующие месяцы Минобороны продолжило публиковать информацию о биолабораториях на Украине.

Во время саммита глав государств — членов ОДКБ в мае президент России Владимир Путин отметил, что Россия давно била тревогу по поводу военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве.

Российский лидер добавил, что основная задача американских биолабораторий — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний.

«И теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ создавались, по сути, компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — сказал Путин.

«Это биологическая война»

По словам экспертов, заявление РФ, Белоруссии, КНР и других стран о военно-биологической активности США свидетельствует о том, что Москва продолжает предпринимать усилия для того, чтобы пролить свет на деятельность американской сети лабораторий.

Данные объекты, по мнению бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игоря Никулина, создаются США для «проверки новейших разработок американского ВПК на конкретном генофонде, на людях, животных и растениях».

«Не только Россия окружена этими биологическими объектами. Точно так же со всех сторон окружены Китай и Иран», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Андрей Суздальцев.

«Биолаборатории создавались для проверки среди местного населения различного рода заболеваний. Такие станции есть не только на Украине, но и в Грузии, странах Центральной Азии. Это биологическая война, здесь никаких иллюзий нет. Никакой помощи в здравоохранении и защите населения, как говорят в Вашингтоне, эти лаборатории не оказывали», — заявил аналитик в беседе с RT.

Биологическая деятельность, которую проводят США, крайне опасна, поскольку биологическое оружие «сложно контролировать», считает Игорь Никулин.

«COVID-19 это всем показал. Погибли более 6 млн человек, а заражены были сотни миллионов», — отметил аналитик.

Стоит отметить, что в августе этого года в ходе брифинга, посвящённого военно-биологической деятельности США на Украине, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов не исключил, что коронавирус SARS-CoV-2 мог быть создан искусственно с использованием достижений США в сфере биотехнологии.

При этом в нынешних условиях призвать США к ответственности довольно сложно, констатирует Андрей Суздальцев.