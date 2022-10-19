В ООН группа стран призвала задействовать концепцию о биооружии из-за США
Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.
«В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции», — цитирует РИА Новости Воронцова.
По его словам, деятельность США в военно-биологической сфере на Украине по-прежнему вызывает вопросы.
19 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что делегация США в Женеве признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.