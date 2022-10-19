В ООН группа стран призвала задействовать концепцию о биооружии из-за США

Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.

Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

«В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции», — цитирует РИА Новости Воронцова.

По его словам, деятельность США в военно-биологической сфере на Украине по-прежнему вызывает вопросы.

19 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что делегация США в Женеве признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.