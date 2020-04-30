«Ни слова — о назначении этих учреждений»: почему Китай обеспокоен работой биолабораторий США на границе с Россией

Деятельность американских биологических лабораторий на территории бывших республик СССР вызывает серьёзную обеспокоенность. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он также призвал США учесть опасения мирового сообщества и озаботиться «сохранением жизни и здоровья населения», проживающего неподалёку от таких объектов. В российском внешнеполитическом ведомстве уже обращали внимание на то, что Вашингтон может заниматься разработками возбудителей серьёзных заболеваний, в том числе в военных целях. По мнению экспертов, позиция Москвы и Пекина вполне оправдана, поскольку подобные лаборатории не поддаются контролю и проверить результаты их исследований нереально.

В МИД Китая заявили о серьёзной обеспокоенности деятельностью биологических лабораторий США в бывших республиках СССР.

«Мы обратили внимание на заявления официального представителя МИД России, а также новостные сообщения по этой теме. США создали множество биологических лабораторий на территории стран бывшего Советского Союза, однако они ни слова не говорят ни о работе, ни о назначении, ни о системах безопасности этих учреждений, что вызывает серьёзную обеспокоенность у местного населения и в соседних государствах», — сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан во время брифинга.

Дипломат также призвал Вашингтон принять меры, чтобы устранить подобного рода опасения.

«По имеющимся сведениям, некоторые представители местного населения категорически требуют закрытия таких лабораторий. Мы надеемся, что американская сторона займёт ответственную позицию, примет во внимание обеспокоенность мирового сообщества, озаботится сохранением жизни и здоровья местного населения и предпримет надлежащие меры, развеяв таким образом все опасения (мирового сообщества. — RT)», — отметил Гэн Шуан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что в американских биологических лабораториях, расположенных в том числе в бывших советских республиках, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. По её словам, такие учреждения двойного назначения создавались и продолжают организовываться в рамках осуществляемой Минобороны США программы «Совместное снижение угрозы» «под предлогом борьбы с биотерроризмом».

«Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского МИД также напомнила, что в Грузии функционирует американо-грузинский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, официально включённый в состав американской военной системы глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний.

«Более того, по имеющейся информации там совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований», — сообщила дипломат.

По словам Захаровой, Россия не может «игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасными биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

РИА Новости

© МИД РФ

В Тбилиси отреагировали на заявления российской стороны. Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, комментируя слова Захаровой, сообщил журналистам, что в действительности центр в настоящий момент занимается вопросами борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Как отметил в разговоре с RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, деятельность американских лабораторий в бывших республиках СССР действительно может быть крайне опасна, поскольку такого рода учреждения не подчиняются территориальным властям тех государств, где они были созданы.

«Наибольшую обеспокоенность может вызывать работа лабораторий в Грузии и на Украине, которые находятся в густонаселённых районах. При этом схемы финансирования, позволяющие проводить исследования в этих лабораториях, не поддаются контролю — найти заказчиков и результаты исследований не представляется возможным», — пояснил эксперт.

Андрей Кошкин подчеркнул, что недавние заявления грузинской стороны о том, что сейчас Центр Лугара занимается борьбой с распространением коронавирусной инфекции, не отменяет того, что в этом учреждении параллельно могут вестись опасные исследования.

«Ведь те проекты, которые были оплачены ранее, наверняка, не станут отменять. О них просто умолчат, а всем скажут, что лаборатория помогает бороться с COVID-19», — заявил эксперт.

В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН военный эксперт Игорь Никулин отметил в комментарии RT, что в сложившейся ситуации, когда США необоснованно пытаются возложить вину на Китай за распространение коронавирусной инфекции по миру и уже готовят соответствующие иски, Пекин «посчитал нужным указать Вашингтону на их преступные действия», связанные с деятельностью биолабораторий в бывших республиках СССР.

«Не может быть никаких оправданий»

Напомним, Центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт по американской правительственной программе в 2011 году недалеко от тбилисского международного аэропорта в посёлке Алексеевка. Заявлялось, что учреждение будет заниматься исследованием биологических угроз.

В конце 2018 года в интервью RT бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что в этом центре проводились опасные исследования, о чём свидетельствуют документы, которыми он располагает.

Гиоргадзе утверждал, что американские военные биологи совместно с частными подрядчиками в рамках деятельности этого учреждения могли проводить эксперименты, задействуя в них местных жителей. При этом, по информации экс-министра, часть этих опытов могла привести к смерти людей.

О деталях деятельности лаборатории в том же году сообщал и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-майор Игорь Кириллов. По его словам, специалисты оценили документы, опубликованные Гиоргадзе, и пришли к выводу, что в результате тестов токсичного препарата погибли 73 человека.

Более того, в патентах были указаны в том числе типы боеприпасов, которые предназначены для доставки химических и биологических соединений. Генерал уточнил, что в одном из таких документов речь шла о беспилотнике, способном распространять заражённых насекомых. В описании к проекту говорилось, что «войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США».

По мнению Андрея Кошкина, данные, представленные Гиоргадзе, подтверждают, что от деятельности американских лабораторий страдают люди, «и этому не может быть никаких оправданий».

«После поднятия данной проблемы в информационном пространстве стали появляться заявления, что Центр Лугара якобы выполняет заказ, связанный с поиском неких препаратов, которые обеспечивали бы защиту населения, проживающего на этих территориях. Подобного рода объяснения не являются убедительными, поскольку эту версию проверить никак нельзя. Тем более что разработка даже самых нужных и важных препаратов не должна приводить к летальным исходам. Всё это крайне настораживает мировую общественность», — заявил Кошкин.

Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара

© Q9k2C6J3 / Wikipedia

Игорь Никулин, в свою очередь, отметил, что Соединённым Штатам выгодно использовать в качестве «подопытных кроликов» именно граждан Грузии.

«Вашингтон так очень экономит, ведь добровольцам в США для участия в испытаниях, в том числе вакцин и лекарственных препаратов, надо платить намного больше», — пояснил аналитик.

Масштаб распространения

При этом генерал-майор Игорь Кириллов отмечал, что центр Лугара «является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США».

«Активная деятельность развёрнута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана», — заявлял он.

Так, обеспокоенность работой американских лабораторий на украинской территории выразил в середине апреля лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, потребовав от Киева провести проверку работы 15 таких учреждений, после открытия которых на территории страны стали фиксировать вспышки опасных заболеваний.

«Мы требуем от властей предать гласности факты противоправного «сотрудничества» Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране — «сотрудничества», которое началось ещё во время президента Ющенко, продолжалось при президенте Порошенко и осуществляется при нынешней власти», — говорится в обращении, опубликованном на сайте партии.

Медведчук также утверждает, что одной из таких лабораторий является некий «Научно-технический центр на Украине», который вкладывает деньги в проекты по созданию оружия массового поражения.

«Учитывая рост заболеваемости населения серьёзными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины», — считает политик.

В январе 2019 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ.

«Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим всё большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности», — уточнил Патрушев.

Gettyimages.ru

© Westend61

Как заявил позже, в июне 2019 года, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, военная медико-биологическая активность в соседних странах значительно расширяется, что «заставляет задуматься о её истинной направленности и содержании». Об этом он сообщил во время II Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Эффект бумеранга

Как отмечает Андрей Кошкин, на сегодняшний день деятельность биолабораторий, которые могут исследовать опасные для человечества штаммы вирусов и субсидируются США, «никак не говорит о миролюбивых целях Вашингтона».

«На сегодняшний день естественно и закономерно обострилось внимание к подобного рода лабораториям, в первую очередь, на фоне пандемии, которую объявила Всемирная организация здравоохранения в связи с инфицированием населения планеты COVID-19», — заметил эксперт.

По словам Кошкина, Россия неоднократно заявляла о необходимости создания контролирующих органов за подобного рода биолабораториями.

«Это бы помогло получить достоверную информацию, чем занимаются в этих учреждениях и насколько эти опыты опасны для населения разных стран и всего мира», — сказал аналитик.

Игорь Никулин выступает с аналогичной позицией. По его мнению, необходимо создать рабочую группу с участием РФ и других стран, которая бы занималась инспекцией такого рода объектов.

«С учётом того, что сейчас между многими странами мира существует большое недоверие, такие меры помогли бы регулировать процесс проведения потенциально опасных исследований», — сообщил он.

При этом эксперты сходятся во мнении, что Соединённые Штаты не станут прекращать финансирование или деятельность биолабораторий, занимающихся опасными для человечества исследованиями.

Gettyimages.ru

© SEBASTIAN KAULITZKI

«США выгодно на чужой территории и чужими руками проводить проекты, которые их интересуют. Вашингтон, скорее, будет играть в дипломатические и информационные игры. Для этого у них всегда есть возможность в очередной раз в чём-либо обвинить Россию и Китай», — отметил Кошкин.

По его словам, со временем количество американских биолабораторий, занимающихся опасными разработками, будет только увеличиваться.

При этом, как подчеркнул Игорь Никулин, от возможных негативных последствий опасных исследований, которые США финансируют сейчас по всему миру, рано или поздно «могут пострадать и американские граждане».

«Ведь биологическое оружие крайне опасно для всего человечества, поскольку оно неизбирательно и массово поражает людей», – заключил аналитик.