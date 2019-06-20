В МИД России рассказали о росте медико-биологической активности в соседних странах
- РИА Новости
«Мы отмечаем с озабоченностью значительное расширение масштабов такой деятельности, что заставляет задуматься о её истинной направленности и содержании. Во всё большей степени отмечаем такие проявления в странах, находящихся неподалёку от нас», — цитирует его ТАСС.
В сентябре 2018 года экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что получил «от друзей» документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси «могли проводиться секретные эксперименты на жителях страны».
Также в январе 2019 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру.