В МИД России рассказали о росте медико-биологической активности в соседних странах

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе II Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил, что военная медико-биологическая активность в соседних странах в настоящее время расширяется.

«Мы отмечаем с озабоченностью значительное расширение масштабов такой деятельности, что заставляет задуматься о её истинной направленности и содержании. Во всё большей степени отмечаем такие проявления в странах, находящихся неподалёку от нас», — цитирует его ТАСС.

В сентябре 2018 года экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что получил «от друзей» документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси «могли проводиться секретные эксперименты на жителях страны».

Также в январе 2019 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру.