«Насекомые-союзники»: создают ли США биологическое оружие под видом научных проектов

Пентагон может разрабатывать биологическое оружие под видом реализации научного проекта. К таким выводам пришла группа европейских учёных, изучивших американскую исследовательскую программу Insect Allies («Насекомые-союзники»). Её заявленная цель — повышение устойчивости сельскохозяйственных культур путём использования «полезных вирусов», распространять которые планируется с помощью насекомых. Специалисты из ЕС отмечают, что создаваемые США технологии могут быть применены далеко не в мирных целях. Минобороны РФ накануне также заподозрило Вашингтон в разработке биооружия. По данным ведомства, на постсоветском пространстве Вашингтон курирует лаборатории, которые являются «постоянным источником биологических угроз».

В октябрьском номере журнала Science учёные из ведущих европейских научно-исследовательских организаций опубликовали материал, посвящённый программе Insect Allies (дословно — «Насекомые-союзники»), которую курирует Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).

Авторами статьи выступили сотрудники Университета Монпелье (Франция), Института эволюционной биологии Макса Планка (Германия) и Фрайбургского университета (Германия). По их мнению, работы в рамках Insect Allies могут противоречить Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия от 16 декабря 1971 года.

Под предлогом мирных исследований

Согласно официальной информации, цель Insect Allies — создание эффективного метода защиты сельскохозяйственных культур (прежде всего кукурузы) от паразитов, различных заболеваний и негативных природных явлений, например засухи.

DARPA планирует повысить устойчивость растений весьма оригинальным способом. По задумке Пентагона, насекомые будут заражать культуры специальными вирусами, которые содержат «полезные гены». По мнению руководителя Insect Allies Блейка Бекстайна, это укрепит продовольственную безопасность Соединённых Штатов.

Программа стартовала в 2016 году. По разным данным, на её реализацию было выделено от $10 млн до $45 млн. На сайте одного из участников проекта — Университета штата Северная Каролина — говорится, что исполнителями Insect Allies выступает команда генетиков, вирусологов и энтомологов. Кроме того, над программой работают учёные из Университета штата Огайо, Университета штата Оклахома, Службы сельскохозяйственных исследований Минсельхоза США.

Американские специалисты намерены совершить прорыв в технологии редактирования геномов CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Как заявляется, в отдалённой перспективе развитие этого направления генетической инженерии позволит лечить наследственные заболевания высших организмов, включая человека.

Однако европейские учёные не разделяют оптимизма DARPA по поводу пользы Insect Allies для агропромышленной отрасли. В своей статье «Исследование в области сельского хозяйства или новая система биологического оружия» они заявили, что метод использования насекомых выглядит «очень ограниченным» применительно к кукурузе и другим культурам.

Специалисты уверены, что для борьбы с вредителями гораздо эффективнее использовать традиционные методы опрыскивания растений. К тому же учёные сомневаются, что в условиях засухи и других катаклизмов заокеанским коллегам удастся в короткие сроки вывести необходимое количество насекомых.

В связи с этим США рискуют столкнуться с вполне обоснованными обвинениями в разработке так называемых биологических агентов, что является нарушением конвенции, полагают авторы материала. Также они опасаются, что подобное поведение Соединённых Штатов может спровоцировать старт аналогичных разработок в других государствах и, как следствие, гонку запрещённых вооружений.

Лаборатория биологических исследований

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© Chris Ryan

«Разрабатываемый метод сложно контролировать, и вряд ли его использование будет разрешено в мирное время. Кроме того, прививать вирусы растениям проще через распыление. Если мирная цель проекта заключается в защите растений, то к методу возникает много вопросов, остающихся без ответа», — говорится в статье.

Блейк Бекстайн отвергает претензии европейских коллег. По его словам, DARPA нет смысла проводить исследования в области биологического оружия в университетах, которые не имеют отношения к Пентагону. В то же время он не стал отрицать, что «при разработке любой революционной технологии есть потенциал её двойного назначения».

«Бесконтактная война»

Между тем европейские учёные не одиноки в своих подозрениях в адрес США. 4 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов заявил на брифинге Минобороны РФ, что с 2001 года Вашингтон блокирует все международные инициативы по верификации конвенции, исключая возможность проверки собственных лабораторий.

По данным военного ведомства, Пентагон широко использует практику строительства исследовательских центров в непосредственной близости от границ России и Китая. Эти лаборатории, подчеркнул Кириллов, являются «постоянным источником биологических угроз».

Функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США центров «с высоким уровнем биологической защиты». На финансирование этой деятельности в 2017—2019 годах из бюджета Соединённых Штатов выделен $1 млрд.

«Приоритетом их деятельности является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам», — отметил Кириллов.

По его словам, на постсоветском пространстве Вашингтон курирует лаборатории, которые могут заниматься разработкой биологического оружия, созданы или находятся в процессе реконструкции в Грузии, на Украине, в Азербайджане и Узбекистане.

Особое внимание Минобороны РФ уделило Центру общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который расположен в Грузии неподалёку от Тбилиси. В этой лаборатории дислоцированы подразделения медицинской службы Сухопутных войск США.

Военное ведомство провело анализ документов, которые представил ранее оппозиционный политик, экс-министр госбезопасности Грузии (в 1993—1995 годах) Игорь Гиоргадзе. В частности, госдеятель опубликовал на своём сайте патент №8967029, выданный Агентством США по патентам и товарным знакам, на беспилотный аппарат, который способен распространять заражённых насекомых.

«В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США... В других патентах показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур. В их описании отмечены характеристики «низкая удельная стоимость поражения и отсутствие необходимости контакта с живой силой противника», — сказал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ убеждён, что разработка биологического оружия соответствует реализуемой США концепции бесконтактной войны. Кириллов считает, что Пентагон обладает возможностью снаряжать капсулы «с отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов

РИА Новости

© Алексей Куденко

«Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договорённостям о запрещении биологического оружия», — подчеркнул Кириллов.

Также генерал-майор напомнил, что в регионе, где находится Центр Лугара, ухудшается ситуация с заболеваниями, которые распространяются насекомыми-переносчиками. Беспокойство ведомства вызывает смещение в регионы РФ ареала различных видов комаров, которые ранее встречались только в южных странах, включая Грузию.

«Военно-биологическая деятельность»

Соединённые Штаты далеко не впервые подозревают в разработках биологического оружия с использованием сети закрытых лабораторий. В ноябре 2016 года старший научный сотрудник РИСИ Дмитрий Попов опубликовал доклад «Военно-биологическая деятельность США на постсоветском пространстве».

Эксперт предположил, что Пентагон планирует «решать широкий спектр задач, подрывающих безопасность не только РФ, но и её партнёров по ОДКБ». С этой целью Минобороны США ведёт сбор различной информации, которая «будет иметь ценность для создания нового поколения наступательного биологического оружия».

По мнению Попова, в перспективе Пентагон сможет «проводить диверсионные акции», которые могут нанести ущерб экономике (уничтожение поголовья скота) и человеческому потенциалу страны (снижение иммунитета и способности населения к воспроизводству).

Проектная документация нового корпуса Центра имени Лугара

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Система лабораторий на постсоветском пространстве позволяет США обходить правовые ограничения и испытывать свои биологические разработки в районах, приближенных к территории потенциальных противников. Плодами экспериментов Пентагона, как считает Попов, могут пользоваться западные фармацевтические корпорации, чтобы повысить зависимость республик бывшего СССР от импорта новых лекарственных препаратов.

В беседе с RT бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что США ведут разработку запрещённого вооружения, пользуясь отсутствием механизмов международного контроля наподобие ОЗХО. По его словам, на Вашингтон необходимо оказать политическое давление. Эксперт уверен, что «добровольно американцы от этой дубинки не откажутся».