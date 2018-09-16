Военный медик прокомментировал заявление о деятельности американской лаборатории в Грузии

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Алексей Комратов, кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы в отставке, прокомментировал в интервью RT заявление экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о деятельности американской лаборатории под Тбилиси.

«Таких лабораторий более чем 500 в мире. Их деятельность финансируется из бюджета Пентагона. То есть, по сути, это военно-биологические лаборатории...Они (власти США. — RT) могут говорить, что они нас изучают, что они нам помогают или что-то другое, но, судя по событиям, которые происходят в последнее десятилетие, у Министерства обороны США две задачи — это война и подготовка к войне», — сообщил Комратов.

Он отметил, что подобные действия США не могут не вызывать обеспокоенность российского руководства и рядовых россиян.

«Непосредственно у границ России находятся 25 лабораторий, по моим сведениям», — сказал Комратов.

По его словам, они расположены, в частности, на Украине, в некоторых странах Закавказья и Средней Азии.

Эксперт рассказал, что данные лаборатории могут, в частности, заниматься «изучением заболеваемости животных и людей, которое потом может быть применено для того, чтобы маскировать искусственный занос» инфекций, свойственных данной территории.

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе опубликовал бумаги, которые могут свидетельствовать о том, что США проводили эксперименты над людьми и испытывали бактериологическое оружие в Центре имени Лугара, в Грузии.

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