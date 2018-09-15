В Пентагоне назвали абсурдными связанные с военно-биологической программой США в Грузии обвинения

Официальный представитель американского оборонного ведомства Эрик Пахон в ходе беседы с РИА Новости заявил, что обвинения в адрес США, связанные «проведением секретных экспериментов над людьми» в лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии, абсурдны.

«Обвинения, которые вы изложили, абсолютно абсурдны... США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это также не объекты США», — уточнил он.

При этом Пахон добавил, что указанная лаборатория принадлежит и управляется Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

11 сентября бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что получил «от друзей» документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси «могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии».

Позднее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва запросит у Вашингтона официальные разъяснения о деятельности данной лаборатории.