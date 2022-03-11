Совбез ООН начал заседание по военно-биологическим программам США на Украине

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Совет Безопасности ООН начал инициированное Россией заседание по военно-биологическим программам США на Украине.
Совбез ООН начал заседание по военно-биологическим программам США на Украине
  • AFP

Как сообщает ТАСС, с запросом о проведении соответствующего заседания постоянное представительство России при ООН обратилось вечером 10 марта.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Российская сторона запросила провести 11 марта заседание Совета Безопасности ООН по вопросу военно-биологической деятельности США на Украине.

RT ведёт трансляцию заседания.

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