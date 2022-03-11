Совбез ООН начал заседание по военно-биологическим программам США на Украине
- AFP
Как сообщает ТАСС, с запросом о проведении соответствующего заседания постоянное представительство России при ООН обратилось вечером 10 марта.
10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.
Российская сторона запросила провести 11 марта заседание Совета Безопасности ООН по вопросу военно-биологической деятельности США на Украине.
RT ведёт трансляцию заседания.