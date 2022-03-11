Россия запросила заседание СБ ООН в связи с биологическими программами США на Украине

Российская сторона запросила провести 11 марта заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу военно-биологической деятельности США на Украине.

Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — написал Полянский в Twitter.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukrainehttps://t.co/51LOJwi6zy — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 10, 2022

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.