Россия запросила заседание СБ ООН в связи с биологическими программами США на Украине
Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — написал Полянский в Twitter.
Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukrainehttps://t.co/51LOJwi6zy— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 10, 2022
10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.