В Минобороны заявили о проведении экспериментов с коронавирусом в биолабораториях Украины
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«В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», — рассказал он.
Также Конашенков сообщил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
В Минобороны ранее заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.
В Пентагоне сообщили, что данная информация не соответствует действительности.