Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отказалась признавать, что биолаборатории на Украине, курируемые Пентагоном, занимались вопросами создания биологического оружия. По утверждениям дипломата, работа украинских лабораторий направлена только на сферу здравоохранения.

«Украина осуществляет деятельность в собственных лабораториях для нужд здравоохранения», — сказала Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза ООН по вопросу биолабораторий на Украине.

Соединённые Штаты «помогают Украине делать это защищённо и безопасно», добавила она.

«Этой работой мы гордимся, это делается открыто, чётко, она не имеет никакого отношения к биологическому оружию», — сказала постпред.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Вместе с тем на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.