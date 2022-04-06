Минобороны России: США наращивают военно-биологический потенциал в различных регионах мира

Короткая ссылка
Администрация США последовательно наращивает американский военно-биологический потенциал в различных регионах мира, на приграничных с Россией и Китаем территориях уже есть около 60 объектов, модернизированных с 2005 года на деньги Пентагона. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.
Минобороны России: США наращивают военно-биологический потенциал в различных регионах мира
  • AP

«Пользуясь пробелами в международном законодательстве, американская администрация последовательно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира», — сказал Кириллов.

Он привёл данные МИД Китая, согласно которым под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции.

«Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США», — цитирует Кириллова РИА Новости.

Как заявили в Кремле, биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

В частности, сын президента США Хантер Байден сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить