Администрация США последовательно наращивает американский военно-биологический потенциал в различных регионах мира, на приграничных с Россией и Китаем территориях уже есть около 60 объектов, модернизированных с 2005 года на деньги Пентагона. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.

«Пользуясь пробелами в международном законодательстве, американская администрация последовательно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира», — сказал Кириллов.

Он привёл данные МИД Китая, согласно которым под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции.

«Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США», — цитирует Кириллова РИА Новости.

Как заявили в Кремле, биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

В частности, сын президента США Хантер Байден сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине.