МИД России: Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов
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Заявление МИД приводит ТАСС.
«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — сказали в ведомстве.
21 апреля дипломатический источник сообщил агентству, что опровержение германской стороной данных о массовой высылке российских дипломатов является ложью: данное решение принято и будет реализовано.
О том, что МИД ФРГ планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов, сообщало издание Focus.
После этого представитель немецкого Министерства иностранных дел Андреа Зассе заявила, что такие меры не рассматриваются.