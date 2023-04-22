МИД России: Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. Берлин таким образом проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений, заявили в Министерстве иностранных дел.

Заявление МИД приводит ТАСС.

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — сказали в ведомстве.

21 апреля дипломатический источник сообщил агентству, что опровержение германской стороной данных о массовой высылке российских дипломатов является ложью: данное решение принято и будет реализовано.

О том, что МИД ФРГ планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов, сообщало издание Focus.

После этого представитель немецкого Министерства иностранных дел Андреа Зассе заявила, что такие меры не рассматриваются.