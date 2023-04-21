ТАСС: Берлин врал при опровержении массовой высылки российских дипломатов

Опровержение германской стороной данных о массовой высылке российских дипломатов является ложью, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Пример вранья официального Берлина. По какой причине официальные лица ФРГ наврали о высылке российских дипломатов, неизвестно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято и будет реализовано.

По данным источника, российская сторона ответит на это соответственно.

Ранее стало известно, что Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России в Осло персонами нон грата.

По мнению норвежской стороны, российские сотрудники якобы занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.