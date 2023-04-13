МИД Норвегии объявил 15 сотрудников посольства России персонами нон грата

Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России в Осло персонами нон грата.

Об этом сообщило норвежское Министерство иностранных дел.

Как утверждает глава МИД Норвегии Анникен Хютфельдт, российские сотрудники занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.

В заявлении говорится, что сотрудники должны покинуть Норвегию в ближайшее время.

24 марта МИД Эстонии сообщил о решении выслать одного российского дипломата за действия, якобы направленные на «подрыв безопасности» республики.

31 марта российское Министерство иностранных дел объявило, что Россия на основе принципа взаимности высылает из страны эстонского дипломата.