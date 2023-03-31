МИД объявил, что Россия на основе принципа взаимности высылает эстонского дипломата

Российское Министерство иностранных дел объявило, что Россия на основе принципа взаимности высылает из страны эстонского дипломата. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В нём говорится, что 31 марта в МИД России вызвали временную поверенную в делах Эстонии в России Я. Ванамёльдер, которой выразили решительный протест из-за безосновательного объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства в Таллине.

«Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причём в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги», — заявили в министерстве.

24 марта МИД Эстонии сообщил о решении выслать одного российского дипломата за действия, якобы направленные на «подрыв безопасности» республики.

В Москве обещали, что дадут ответ на решение Таллина о высылке российского дипломата.