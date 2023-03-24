МИД Эстонии сообщил о решении выслать одного российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о решении выслать из республики одного российского дипломата.

Сотрудник посольства России должен будет покинуть Эстонию до 29 марта.

В сообщении утверждается, что российский дипломат совершал действия, направленные на «подрыв безопасности» республики.

Ранее Россия ввела санкции против представителей Латвии, Литвы и Эстонии. Запрещается въезд в страну для 144 человек, в том числе министров и депутатов.

Москва пошла на такой шаг в ответ на активное лоббирование государствами Прибалтики ограничительных мер против России, а также в ответ на вмешательство во внутренние дела страны и разжигание русофобских настроений.