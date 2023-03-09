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Россия ввела санкции против 144 чиновников и активистов из Латвии, Литвы и Эстонии

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Россия ввела санкции против представителей Латвии, Литвы и Эстонии. Запрещается въезд в страну 144 людям, в том числе министрам и депутатам.
Россия ввела санкции против 144 чиновников и активистов из Латвии, Литвы и Эстонии
  • globallookpress.com
  • © Vlad Karkov/Keystone Press Agency

«Принято решение о включении в российский стоп-лист наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Москва пошла на такой шаг в ответ на активное лоббирование государствами Прибалтики ограничительных мер против России, а также в ответ на вмешательство во внутренние дела страны и разжигание русофобских настроений.

Внесённые в список 144 гражданина стран Прибалтики причастны к «варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и гонениям русскоязычного населения.

Также они уличены в попытках переписывания истории, героизации нацизма и эскалации украинского конфликта путём накачивания киевского режима вооружениями.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить красные линии по этому вопросу. По его мнению, страны Балтии подвергаются «прямым угрозам» со стороны России и Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что «в головах должны быть мозги, а не красные линии». По мнению дипломата, если в мозгах красные линии, «значит, там нет мозгов».

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