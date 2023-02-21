Президент Литвы Науседа призвал Запад нарушить «красные линии» по военным поставкам Киеву

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить «красные линии» по этому вопросу.

«Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — сказал он в интервью CNN.

Науседа сообщил, что намерен на предстоящей встрече в Варшаве обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность республики и восточного фланга НАТО.

По его мнению, страны Балтии подвергаются «прямым угрозам» со стороны России и Белоруссии.

11 февраля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что партия зенитных орудий L70 производства шведского концерна Bofors, которую страна передаёт Украине, прибыла в распоряжение ВСУ.