Узнать больше

Президент Литвы Науседа призвал Запад нарушить «красные линии» по военным поставкам Киеву

Короткая ссылка
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить «красные линии» по этому вопросу.

«Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — сказал он в интервью CNN.

Науседа сообщил, что намерен на предстоящей встрече в Варшаве обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность республики и восточного фланга НАТО.

По его мнению, страны Балтии подвергаются «прямым угрозам» со стороны России и Белоруссии.

11 февраля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что партия зенитных орудий L70 производства шведского концерна Bofors, которую страна передаёт Украине, прибыла в распоряжение ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить