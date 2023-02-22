Захарова прокомментировала призыв Науседы о красных линиях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв президента Литвы Гитанаса Науседы о красных линиях.

«На мой взгляд, в головах должны быть мозги, а не красные линии. Если в мозгах красные линии, значит, там нет мозгов, что печально», — цитирует её РИА Новости.

Дипломат добавила, что, исходя из заявлений Науседы и других представителей стран НАТО, в их головах «красные линии» и «чёрные квадраты».

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить красные линии по этому вопросу.

По его мнению, страны Балтии подвергаются «прямым угрозам» со стороны России и Белоруссии.

11 февраля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что партия зенитных орудий L70 производства шведского концерна Bofors, которую страна передаёт Украине, прибыла в распоряжение ВСУ.