В МИД России назвали высылку дипломатов из Норвегии умышленным нагнетанием враждебности

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Российская сторона расценивает высылку 15 дипломатов из Норвегии как умышленное нагнетание враждебности.
В МИД России назвали высылку дипломатов из Норвегии умышленным нагнетанием враждебности
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Расцениваем это решение как умышленное нагнетание враждебности против России... Норвегия всё больше подтверждает статус враждебного России государства», — отметила Захарова.

По её словам, российско-норвежским контактам был нанесён серьёзный удар. 

Ранее стало известно, что Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России в Осло персонами нон грата.

По мнению норвежской стороны, российские сотрудники якобы занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом. 

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