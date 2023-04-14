В МИД России назвали высылку дипломатов из Норвегии умышленным нагнетанием враждебности

Российская сторона расценивает высылку 15 дипломатов из Норвегии как умышленное нагнетание враждебности.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Расцениваем это решение как умышленное нагнетание враждебности против России... Норвегия всё больше подтверждает статус враждебного России государства», — отметила Захарова.

По её словам, российско-норвежским контактам был нанесён серьёзный удар.

Ранее стало известно, что Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России в Осло персонами нон грата.

По мнению норвежской стороны, российские сотрудники якобы занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.