В МИД России назвали высылку дипломатов из Норвегии умышленным нагнетанием враждебности
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Расцениваем это решение как умышленное нагнетание враждебности против России... Норвегия всё больше подтверждает статус враждебного России государства», — отметила Захарова.
По её словам, российско-норвежским контактам был нанесён серьёзный удар.
Ранее стало известно, что Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России в Осло персонами нон грата.
По мнению норвежской стороны, российские сотрудники якобы занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.