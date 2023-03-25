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Focus: МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов

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МИД ФРГ планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов на фоне подозрений в шпионаже.
Focus: МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов
  • РИА Новости

«Министр иностранных дел планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы немецкого журнала Focus.

Издание со ссылкой на информацию от органов безопасности уточнило, что дипломаты подозреваются в использовании дипиммунитета для незаконной вербовки информаторов в политике, бизнесе, науке и военной сфере. 

24 марта МИД Эстонии сообщил о решении выслать одного российского дипломата.

Утверждается, что российский дипломат якобы совершал действия, направленные на «подрыв безопасности» республики.

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