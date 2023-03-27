В правительстве Германии не подтвердили сообщения СМИ о высылке 30 российских дипломатов. Как сообщила представитель немецкого министерства иностранных дел Андреа Зассе, такие меры не рассматриваются.

«На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов», — сказала она, её слова приводит РИА Новости.

Ранее издание Focus написало, что МИД ФРГ планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов на фоне подозрений в шпионаже.

После этого ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что МИД России готов дать жёсткий ответ, если эта информация подтвердится.