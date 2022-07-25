Россия заявила протест США из-за отказа дипломату Крутских в визе для работы в ООН

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Россия заявила решительный протест властям США из-за отказа выдать визы спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и некоторым членам его делегации, которые направлялись в ООН, сообщил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский на открытии заседания РГОС.
Россия заявила протест США из-за отказа дипломату Крутских в визе для работы в ООН
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«Призываем секретариат ООН принять конкретные меры для урегулирования данной неприемлемой ситуации. Рассчитываем, что руководство организации не оставит её без внимания», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявили в МИД, ООН должна убеждать США выполнять обязательства по выдаче виз для участия в мероприятиях организации.

4 мая Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.

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