Полянский: США сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации
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«Из-за действий американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано», — цитирует дипломата РИА Новости.
Глава делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова «получила визу только вчера после обеда».
«У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — сказал Полянский.
Запросы на визы были поданы заблаговременно, подчеркнул он. Москва считает такую практику недопустимой и призывает секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем, добавил Полянский.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отмечал, что Москва будет добиваться арбитражного разбирательства по вопросу невыдачи виз российским дипломатам при ООН.