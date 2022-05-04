Полянский: США сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации

Участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе, рассказал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Из-за действий американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано», — цитирует дипломата РИА Новости.

Глава делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова «получила визу только вчера после обеда».

«У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — сказал Полянский.

Запросы на визы были поданы заблаговременно, подчеркнул он. Москва считает такую практику недопустимой и призывает секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем, добавил Полянский.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отмечал, что Москва будет добиваться арбитражного разбирательства по вопросу невыдачи виз российским дипломатам при ООН.