Полянский: США сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации

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Участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе, рассказал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Полянский: США сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации
  • Gettyimages.ru
  • © Michael M. Santiago

«Из-за действий американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано», — цитирует дипломата РИА Новости.

Глава делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова «получила визу только вчера после обеда».

«У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — сказал Полянский.

Запросы на визы были поданы заблаговременно, подчеркнул он. Москва считает такую практику недопустимой и призывает секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем, добавил Полянский.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отмечал, что Москва будет добиваться арбитражного разбирательства по вопросу невыдачи виз российским дипломатам при ООН.

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