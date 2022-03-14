Замглавы МИД Вершинин: Россия будет добиваться арбитража по делу невыдачи виз дипломатам

Россия будет добиваться арбитражного разбирательства по вопросу невыдачи виз российским дипломатам при ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Мы считаем, что здесь надо добиваться хорошего результата с точки зрения интересов международного сообщества и, естественно, защищая наши интересы и наше эффективное участие в ООН. Мы неоднократно предпринимали демарши перед генсеком ООН Антониу Гутерришем и будем дальше с ним работать, потому что необходимо преодолеть эту проблему — проблему того, что по каким-то своим узким политическим соображениям американцы не дают визы и нашим представителям, и некоторых других стран», — заявил Вершинин в интервью газете «Известия».

Он напомнил, что тем самым США нарушают положения соглашения 1947 года между ООН и принимающей стороной о местоположении центральных органов ООН

«Мы добиваемся и будем очень энергично добиваться арбитражного разбирательства, которое предусмотрено соглашением и на которое должен пойти генсек ООН», — заключил Вершинин.

28 февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответить Соединённым Штатам на высылку российского сотрудника секретариата ООН.