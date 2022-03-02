МИД России пообещал ответить США на высылку сотрудника секретариата ООН

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответить Соединённым Штатам на высылку российского сотрудника секретариата ООН.
МИД России пообещал ответить США на высылку сотрудника секретариата ООН
  • РИА Новости

Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что США выдворяют последнего российского офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций и не выдают визы другим кандидатам от Минобороны России.

В МИД заявили, что это происходит на фоне «явного попустительства со стороны как самого Генсекретаря ООН, так и ооновского секретариата, покорно играющих роль статистов перед лицом творящегося беспредела».

Захарова заявила, что Россия ответит по двусторонней линии. Ответ может коснуться американской квоты на дипприсутствие в Москве. 

«Речь может также идти о выдворении дипломатов США, хотя нам не хотелось бы вновь прибегать к данной мере», — сказала она.

В МИД призвали США проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.

Также Россия ответит на высылку 12 дипломатов постпредства при ООН из США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить