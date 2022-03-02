МИД России пообещал ответить США на высылку сотрудника секретариата ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответить Соединённым Штатам на высылку российского сотрудника секретариата ООН.

Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что США выдворяют последнего российского офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций и не выдают визы другим кандидатам от Минобороны России.

В МИД заявили, что это происходит на фоне «явного попустительства со стороны как самого Генсекретаря ООН, так и ооновского секретариата, покорно играющих роль статистов перед лицом творящегося беспредела».

Захарова заявила, что Россия ответит по двусторонней линии. Ответ может коснуться американской квоты на дипприсутствие в Москве.

«Речь может также идти о выдворении дипломатов США, хотя нам не хотелось бы вновь прибегать к данной мере», — сказала она.

В МИД призвали США проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.

Также Россия ответит на высылку 12 дипломатов постпредства при ООН из США.