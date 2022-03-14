МИД России: США злоупотребляют статусом страны пребывания штаб-квартиры ООН

США злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.

«В последнее время США всё чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран», — заявил Ильичев.

Он напомнил, что действия Вашингтона нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

28 февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответить Соединённым Штатам на высылку российского сотрудника секретариата ООН.