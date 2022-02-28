Постпред России при ООН Небензя: США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов
- AFP
- © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Только что я получил информацию, что власти США предприняли ещё один враждебный шаг в отношении российской миссии в ООН, грубо нарушив обязательства по соглашению о принимающей стране. Они заявили нам, что они объявляют 12 человек из российской миссии персонами нон грата», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.
Небензя добавил, что дипломаты должны уехать до 7 марта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН не сможет обеспечить прилёт российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве.