Постпред России при ООН Небензя: США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов

Соединённые Штаты объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Только что я получил информацию, что власти США предприняли ещё один враждебный шаг в отношении российской миссии в ООН, грубо нарушив обязательства по соглашению о принимающей стране. Они заявили нам, что они объявляют 12 человек из российской миссии персонами нон грата», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.

Небензя добавил, что дипломаты должны уехать до 7 марта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН не сможет обеспечить прилёт российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве.