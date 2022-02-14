Генсек ООН Гутерреш обсудил с Лавровым проблему выдачи виз российским дипломатам в США

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудил проблему выдачи виз российским дипломатам в США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН Гутерреш обсудил с Лавровым проблему выдачи виз российским дипломатам в США
  • © Kenzo Tribouillard/Pool Photo via AP

«Вдобавок к теме Украины они также обсудили другие вопросы: Ливию, Сирию и также продолжающуюся проблему выдачи виз между принимающей страной (США. — RT) и Россией», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Разговор Генсека ООН с Лавровым длился около 20 минут, отметил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что передал Гутеррешу требование российской стороны запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за визовых вопросов.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 55 сотрудников российских дипмиссий должны будут покинуть США в 2022 году по требованию американской стороны.

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