Небензя передал Гутеррешу требование запустить трибунал против США из-за визовых вопросов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что передал Генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу требование российской стороны запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за визовых вопросов.

«Недавно я был у Генерального секретаря (ООН Антонио Гуттереша. — RT) и передал ему послание министра (иностранных дел России Сергея Лаврова), в котором он перечисляет эти проблемы и требует от Генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН», — приводит ТАСС слова Небензи в интервью телеканалу «Россия 24».

В декабре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша немедленно запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипломатической собственности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки.