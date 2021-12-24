Россия призывает ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за дипсобственности

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша немедленно запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипломатической собственности.
Россия призывает ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за дипсобственности
  • Reuters

«От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», — цитирует её РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона направила США более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность.

В ноябре российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.

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