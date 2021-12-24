Россия призывает ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за дипсобственности
- Reuters
«От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», — цитирует её РИА Новости.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона направила США более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность.
В ноябре российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.