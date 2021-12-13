Россия направила США более 500 нот с требованием вернуть российскую дипсобственность

Россия направила США более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

«Количество дипломатических нот, так называемых вербальных нот, которые наше посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент с требованием вернуть собственность, а в качестве первого шага предоставить доступ туда, уже превысило 500», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что отговорки американской стороны в данном случае для России неприемлемы.

Как отметил Рябков, в разговоре президентов России и США Владимир Путин «в жёсткой форме поставил вопрос» перед Джо Байденом.

«Мы хотели бы надеяться, что в качестве именно первого шага доступ туда для наших эксплуатационных бригад и просто для дипломатов на ревизию того, что там произошло за это время, будет обеспечен. Но это не значит, что мы этим удовлетворимся. Нам эту собственность необходимо вернуть. Её изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны», — сказал замглавы МИД.

Как ранее рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, Байден в ходе переговоров с Путиным намекнул, что США могут допустить российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки её состояния.