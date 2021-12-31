Лавров прокомментировал ограничение выдачи россиянам американских виз

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки.

Как заявил в интервью РИА Новости глава российского Министерства иностранных дел, США ограничивают выдачу неиммиграционных виз для россиян, обосновывая это якобы «нехваткой персонала» в своих дипмиссиях на российской территории.

По мнению Лаврова, Вашингтон делает это «чтобы выторговать для себя односторонние уступки со стороны России».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша немедленно запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипломатической собственности.