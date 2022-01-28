Посол Антонов: 55 сотрудников дипмиссий России должны будут покинуть США в 2022 году

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 55 сотрудников российских дипмиссий должны будут покинуть США в 2022 году по требованию американской стороны.

Комментарий посла опубликован на странице в Facebook российского диппредставительства.

«В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа», — сказал Антонов.

По его словам, 27 сотрудников должны уехать из Соединённых Штатов к 30 января, а ещё 28 — к 30 июня.

Он также уточнил, что из первой группы уже уехали 23 сотрудника, 29 января вернутся на родину ещё четыре человека. Антонов рассказал, что после этого в российском посольстве остаются 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал.

«Что касается наших ответных действий, слово остаётся за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности», — сказал он.

Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот прецедент серьёзной угрозой.