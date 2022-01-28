Посол Антонов: 55 сотрудников дипмиссий России должны будут покинуть США в 2022 году
- РИА Новости
Комментарий посла опубликован на странице в Facebook российского диппредставительства.
«В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа», — сказал Антонов.
По его словам, 27 сотрудников должны уехать из Соединённых Штатов к 30 января, а ещё 28 — к 30 июня.
Он также уточнил, что из первой группы уже уехали 23 сотрудника, 29 января вернутся на родину ещё четыре человека. Антонов рассказал, что после этого в российском посольстве остаются 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал.
«Что касается наших ответных действий, слово остаётся за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности», — сказал он.
Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот прецедент серьёзной угрозой.