Посол Антонов рассказал об условии США для его отъезда в Россию

Короткая ссылка
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.
Посол Антонов рассказал об условии США для его отъезда в Россию
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал Антонов.

По его словам, из посольства в США на днях были вынуждены уехать очередные российские дипломаты.

Антонов уточнил, что всего за время его нахождения в Соединённых Штатах «более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек».

Он добавил, что не видит изменения данной негативной тенденции.

24 января Антонов опроверг данные об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить