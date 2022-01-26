Посол Антонов рассказал об условии США для его отъезда в Россию

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.

Об этом информирует РИА Новости.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал Антонов.

По его словам, из посольства в США на днях были вынуждены уехать очередные российские дипломаты.

Антонов уточнил, что всего за время его нахождения в Соединённых Штатах «более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек».

Он добавил, что не видит изменения данной негативной тенденции.

24 января Антонов опроверг данные об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне в связи с ситуацией вокруг Украины.