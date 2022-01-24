Антонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне

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Посол России в США Анатолий Антонов опроверг данные об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне в связи с ситуацией вокруг Украины.
Антонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление посла опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — сказал он.

Как подчеркнул Антонов, главная задача российских дипломатов на эту неделю — получить письменные ответы от американской стороны на предложения России по двум документам о гарантиях безопасности, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию в Европе.

Ранее в офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.

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