Антонов опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из посольства в Вашингтоне
- Gettyimages.ru
Соответствующее заявление посла опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — сказал он.
Как подчеркнул Антонов, главная задача российских дипломатов на эту неделю — получить письменные ответы от американской стороны на предложения России по двум документам о гарантиях безопасности, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию в Европе.
Ранее в офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.