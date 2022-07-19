Замглавы российского МИД: ООН должна убеждать США выполнять обязательства по выдаче виз

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ООН должна убеждать США выполнять обязательства по выдаче виз для участия в мероприятиях организации, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Замглавы российского МИД: ООН должна убеждать США выполнять обязательства по выдаче виз
  • globallookpress.com

«У США есть очень чёткие обязательства по тем соглашениям, которые были заключены между ООН и США... Эти обязательства американская сторона не выполняет. Примеров достаточно», — цитирует его ТАСС.

По словам Вершинина, в произвольном порядке визы не выдают многим российским представителям.

Так, например, на Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию замглавы российского МИД должен был ехать вместе с тремя коллегами, однако двум из них американские визы так и не выдали.

«ООН должна побуждать американцев идти в сторону (выполнения обязательств. — RT), чётко доводить сигналы до американцев. И это в том числе обязанность лично генсекретаря ООН господина Гутерриша — говорить о том, что такая ситуация непозволительна», — подчеркнул Вершинин.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков ранее объяснил своё опоздание на заседание комитета Совбеза ООН задержкой выдачи визы со стороны США.

4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.

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