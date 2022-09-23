Захарова сообщила о нарушении Румынией устава Международного союза электросвязи

Бухарест нарушил устав и конвенцию Международного союза электросвязи, аннулировав визы участникам конференции по электросвязи в Румынии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Румыния таким образом показала свою несостоятельность как стороны, принимающей съезд одной из старейших международных организаций, в ходе которого состоится избрание руководства Союза.

Она также напомнила, что ранее посольство Румынии в Москве аннулировало уже выданные визы 14 членам российской делегации за день до их вылета в Бухарест на основании «угрозы национальной безопасности».

«Бухарест пытается воспрепятствовать честному соперничеству. Выполняет политический заказ Вашингтона... Теперь явно подключила рычаги администрации Джо Байдена, который на днях выступил с призывом в поддержку соотечественницы», — заявила Захарова.

Целью нечестной конкуренции она назвала стремление воспрепятствовать избранию российского кандидата Рашида Исмаилова. По словам Захаровой, в США и Румынии намерены обеспечить все условия для победы американского кандидата, который будет продвигать западные установки в МСЭ в ущерб пользователям остального мира.

Еврокомиссия (ЕК) ранее рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.

До этого Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.