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Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией

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Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.
Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте европейского органа.

«Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — отмечается в заявлении.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 9 сентября. Оно вступит в силу в день его принятия и будет применяться с 12 сентября.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что решение Евросоюза приостановить действие облегчённого визового режима с Россией не останется без ответа.

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