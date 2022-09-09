ЕК рекомендовала странам Евросоюза проверять всех россиян на безопасность при выдаче визы
- AP
«Принимая во внимание повышенные риски безопасности… консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз», — приводит РИА Новости рекомендацию ЕК.
Также странам Евросоюза не рекомендуют выдавать многократные визы с длительным сроком действия.
Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.
В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.
Правило будет применяться с 12 сентября.