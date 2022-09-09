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ЕК рекомендовала странам Евросоюза проверять всех россиян на безопасность при выдаче визы

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Еврокомиссия (ЕК) рекомендует странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.
ЕК рекомендовала странам Евросоюза проверять всех россиян на безопасность при выдаче визы
  • AP

«Принимая во внимание повышенные риски безопасности… консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз», — приводит РИА Новости рекомендацию ЕК.

Также странам Евросоюза не рекомендуют выдавать многократные визы с длительным сроком действия.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября. 

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